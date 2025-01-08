Свыше 40 тыс. человек стали посетителями фестиваля «Рождество в Арзамасе» в Нижегородской области
Число посетителей фестиваля «Рождество в Арзамасе» выросло в четыре раза
Фото: [Медиасток.рф]
Свыше 40 тыс. человек стали посетителями фестиваля «Рождество в Арзамасе», состоявшегося 7 января. Об этом сообщает pravda-nn.ru.
Уточняется, что количество посетителей выросло в четыре раза по сравнению с прошлым годом.
Отмечается, что для желающих на Соборной площади была организована праздничная программа для детей и взрослых, мэппинг на фасаде Воскресенского собора. Также посетители могли услышать и увидеть выступление хора Воскресенского собора, камерного хора «Нижний Новгород», группы Clever Folk. Кульминацией фестиваля стала демонстрация мэппинга «Сияние Рождества» на фасад Воскресенского собора в вечернее время.
Помимо этого, состоялось большое костюмированное театрализованное шествие в формате русского карнавала с колядками и играми с участием нижегородских и арзамасских коллективов.
Ранее сообщалось, что шестьдесят пар приняли участие в рождественском балу в Рязани.