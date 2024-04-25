Свыше 40 тысяч человек посетили мероприятия в подмосковных библиотеках в «Библионочь»

Свыше сорока тысяч человек посетили мероприятия в библиотеках Подмосковья в рамках Всероссийской акции «Библионочь», сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В текущем году акция прошла под девизом «Читаем всей семьей». Региональные библиотеки подготовили на эту тему лекции, выставки, викторины, мастер-классы и концерты.

Например, в Губернской библиотеке в Королеве для читателей работало литературное кафе, в библиотеках Люберец, Электростали, Одинцово и Черноголовки состоялись театрализованные представления, а в библиотеках Егорьевска, Дмитрова, Каширы, Коломны и Чехова — творческие мастер-классы.

В министерстве культуры и туризма региона напомнили, что в Подмосковье работает 921 библиотека, в них записано 1,7 миллиона читателей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области состоится акция «День добрых дел», участие в которой примут свыше миллиона школьников.