Подмосковные школьники продолжают посещать с экскурсиями предприятия НХП региона
Фото: [Министерство культуры и туризма МО]
Число учащихся школ Подмосковья, которые с января этого года посетили областные предприятия народных художественных промыслов, уже превысило сорок четыре тысячи человек, передает Минкультуры и туризма области.
Наиболее востребованными стали экскурсии на Жостовскую фабрику в Мытищах – с работой предприятия ознакомились тринадцать с половиной тысяч учащихся. Ребята осмотрели музей и побывали на мастер-классе по росписи подносов.
На втором месте по востребованности – Гжельский завод художественной росписи, расположенный в Раменском. Его посетили семь тысяч детей. Замыкает тройку лидеров Богородская фабрика художественной резьбы по дереву. Предприятие в Сергиевом Посаде посетили шесть с половиной тысяч человек.
В Подмосковье представлено более половины всех видов народных художественных промыслов страны. В этом направлении регион является лидером в России.
Ранее губернатор области Андрей Воробьев заявил, что создание образовательных кластеров в регионе помогает развивать сферу.