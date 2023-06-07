Подмосковные школьники продолжают посещать с экскурсиями предприятия НХП региона

Число учащихся школ Подмосковья, которые с января этого года посетили областные предприятия народных художественных промыслов, уже превысило сорок четыре тысячи человек, передает Минкультуры и туризма области.

Наиболее востребованными стали экскурсии на Жостовскую фабрику в Мытищах – с работой предприятия ознакомились тринадцать с половиной тысяч учащихся. Ребята осмотрели музей и побывали на мастер-классе по росписи подносов.

На втором месте по востребованности – Гжельский завод художественной росписи, расположенный в Раменском. Его посетили семь тысяч детей. Замыкает тройку лидеров Богородская фабрика художественной резьбы по дереву. Предприятие в Сергиевом Посаде посетили шесть с половиной тысяч человек.

В Подмосковье представлено более половины всех видов народных художественных промыслов страны. В этом направлении регион является лидером в России.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев заявил, что создание образовательных кластеров в регионе помогает развивать сферу.