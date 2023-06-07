Почти восемь миллионов человек посетили парки Подмосковья за май

В прошлом месяце посетителями подмосковных парков стали около 7,6 миллиона человек, рассказали в областном Минкульттуризме.

Самыми популярными стали парки «Пехорка» в Балашихе, Центральный парк культуры и отдыха в Пушкинском округе и городской парк культуры и отдыха «Сестрорецкий» в Клину, сообщил первый замглавы ведомства Алексей Шимко.

«Подмосковные парки по праву становятся местом притяжения не только жителей, но и гостей региона. Более чем в 180 парках Московской области ежегодно проходит более 40 тысяч мероприятий, реализуются областные проекты, выставляются арт-объекты, организуются праздники и фестивали», — отметил Шимко.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратится к жителям с традиционным отчетом 7 июня.