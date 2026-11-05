Скандальный форвард Эвандер Кэйн переедет в КХЛ

Хоккейный агент Дэн Мильштейн сообщил порталу Daily Faceoff, что его клиент известный нападающий Эвандер Кэйн продолжит свою карьеру в Континентальной хоккейной лиге. Представитель хоккеиста не назвал конкретный клуб, сообщалось, что канадским форвардом интересуется «Ак Барс».

Мильштейн заявил, что у 35-летенго нападающего было несколько вариантов в Северной Америке, «но Эвандер принял решение перевезти свои таланты в Россию».

Эвандер Кэйн выступал в НХЛ за «Атланту», «Виннипег», «Баффало», «Сан-Хосе», «Эдмонтон» и «Ванкувер». Канадец уже заезжал в КХЛ во время локаута в сезоне 2012/13, тогда он провел 12 матчей за минское «Динамо». В НХЛ Кэйн провел 905 матчей, в которых набрал 632 (338+294) очка.

Практически всю карьеру хоккеиста сопровождали разнообразные скандалы. Кэйна обвиняли в домашнем насилии и игре на тотализаторе, а «Сан-Хосе» расторг с ним контракт из-за отказа делать прививку от ковида. Нападающий конфликтовал с тренерами и партнерами, получал штрафы за пропуск тренировок. При этом более 600 очков и 300 шайб в НХЛ говорят о несомненном таланте игрока.

Ранее нападающий Кирилл Капризов поспорил с финским журналистом по поводу допуска сборной России.