«Выглядит свежим — а пользы уже нет». В Роскачестве рассказали, как выбрать овощи в ноябре

Внешняя свежесть овощей не гарантирует сохранность витаминов: полезные вещества могут разрушиться задолго до того, как продукт начнет портиться. Наиболее уязвимы шпинат, брокколи, руккола и ряд других культур, плохо переносящих долгое хранение. О том, на что смотреть при выборе овощей в ноябре, Life.ru рассказали в пресс-службе Роскачества.

Как пояснили эксперты, сохранность питательных веществ зависит прежде всего от того, сколько времени прошло после сбора урожая, а также от условий перевозки и хранения. Интенсивнее всего теряются отдельные витамины, в первую очередь витамин С, в листовой зелени и некоторых овощах. Самые чувствительные к этому — шпинат, листовой салат, руккола, брокколи и стручковая фасоль.

У этих культур высокий темп обменных процессов и относительно короткий срок хранения. Поэтому даже при сохранном привлекательном виде содержание ряда витаминов в них может заметно упасть.

В ноябре специалисты советуют выбирать сезонные овощи, устойчивые к длительному хранению: белокочанную и краснокочанную капусту, морковь, свеклу, тыкву и репчатый лук. Они и спустя долгое время после сбора остаются полноценным источником пищевых волокон, витаминов и минералов.

Однако одного правильного выбора недостаточно — важно соблюдать условия хранения. В Роскачестве рекомендуют поддерживать подходящую температуру, защищать овощи от прямого света и не оставлять зелень надолго при комнатной температуре. Особое внимание следует уделять листовым овощам, которые быстрее теряют питательные вещества

«Чтобы сохранить максимум пользы, важно правильно хранить овощи: соблюдать температурный режим, избегать попадания прямого света, не держать зелень и листовые овощи долго при комнатной температуре», — отметили в пресс-службе.

При этом эксперты призвали не отказываться от свежих овощей из других регионов и стран. По их словам, происхождение продукта не должно быть главным критерием выбора: разнообразный рацион важнее стремления покупать только местный урожай.

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