Канцеров лидирует в споре снайперов среди новичков НХЛ

Форвард «Чикаго» Канцеров забросил седьмую шайбу в сезоне НХЛ

Культура и спорт

Фото: [ХК «Чикаго Блэкхокс»]

В очередном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» на своей площадке обыграли «Чикаго Блэкокс» со счетом 5:3. В составе «Ястребов» заброшенной шайбой отметился российский нападающий Роман Канцеров.

22-летний форвард проводит первый сезон в НХЛ. Россиянин с ходу попал в ведущее звено «Чикаго» с Коннором Бедардом. Шайба в ворота «Флориды» стала для Канцерова уже седьмой в сезоне. Всего в 16 матчах он набрал 9 (7+2) очка.

Канцеров вышел на чистое первое место среди снайперов-новичков. Он опередил Джеймса Хэггенса из «Бостона» и Тревора Коннелли из «Вегаса», на счету которых по шесть шайб.

Ранее нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов поспорил с финским журналистом по поводу допуска сборной России к международным соревнованиям.

Читайте также

«Экономят»: Рената Литвинова призналась, что живет в холодной квартире в Париже

«Экономят»: Рената Литвинова призналась, что живет в холодной квартире в Париже

Первая победа Разина в СКА: в матче с «Сибирью» армейцы ушли со счета 1:3

Первая победа Разина в СКА: в матче с «Сибирью» армейцы ушли со счета 1:3

Блогеры и артисты разогрели Москву перед «Звездами Хайпа»

Блогеры и артисты разогрели Москву перед «Звездами Хайпа»

Карседо отметил положительные моменты в игре с «Рубином»

Карседо отметил положительные моменты в игре с «Рубином»

Долина призналась, что заплатила штраф за превышение скорости, пока спешила к Баскову

Долина призналась, что заплатила штраф за превышение скорости, пока спешила к Баскову

Дочь Александра Михайлова показала редкий снимок с отцом

Дочь Александра Михайлова показала редкий снимок с отцом

«Срыв был железный»: Белоглазов раскритиковал судейство в поединке Вербиной

«Срыв был железный»: Белоглазов раскритиковал судейство в поединке Вербиной

Стало известно о возможном романе Джей Ло и звезды «Теда Лассо» Голдштейна

Стало известно о возможном романе Джей Ло и звезды «Теда Лассо» Голдштейна

Долина заверила, что не собирается уходить со сцены

Долина заверила, что не собирается уходить со сцены

Прилучный завалил маркетплейсы исками из-за товаров со своим лицом

Прилучный завалил маркетплейсы исками из-за товаров со своим лицом

Стало известно о планах Меган Маркл навсегда уехать из Великобритании

Стало известно о планах Меган Маркл навсегда уехать из Великобритании

Звезда сериала «Топи» Катерина Шпица показала редкое фото с сыном-подростком

Звезда сериала «Топи» Катерина Шпица показала редкое фото с сыном-подростком

Добавьте mosregtoday.ru в избранное