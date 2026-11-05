Канцеров лидирует в споре снайперов среди новичков НХЛ

В очередном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» на своей площадке обыграли «Чикаго Блэкокс» со счетом 5:3. В составе «Ястребов» заброшенной шайбой отметился российский нападающий Роман Канцеров.

22-летний форвард проводит первый сезон в НХЛ. Россиянин с ходу попал в ведущее звено «Чикаго» с Коннором Бедардом. Шайба в ворота «Флориды» стала для Канцерова уже седьмой в сезоне. Всего в 16 матчах он набрал 9 (7+2) очка.

Канцеров вышел на чистое первое место среди снайперов-новичков. Он опередил Джеймса Хэггенса из «Бостона» и Тревора Коннелли из «Вегаса», на счету которых по шесть шайб.

Ранее нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов поспорил с финским журналистом по поводу допуска сборной России к международным соревнованиям.