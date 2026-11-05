Кучеров взбунтовался: чем закончится демарш лучшего российского хоккеиста

Кучерова очень сложно представить вне «Тампы». Все равно как Александра Овечкина не в «Вашингтоне» или Сидни Кросби не в «Питтсбурге». Перефразируя Маяковского, «мы говорим «Тампа» — подразумеваем Кучеров, мы говорим Кучеров — подразумеваем «Тампа». Влияние российского хоккеиста огромно не только на результаты команды, в эпоху Кучерова выигравшей два Кубка Стэнли и еще дважды игравшей в финале, но и на стиль игры, на философию «Тампы», которую сочинили Кучеров и тренер Джон Купер, так удачно нашедшие друг друга.

Как можно взбесить спокойного Кучерова

Фото: [ ХК «Тампа-Бэй Лайтнинг» ]

Никита Кучеров — человек закрытый, редко общающийся с журналистами и скупой на эмоции. Заброшенные шайбы, например, он празднует очень спокойно. Недавно россиянин превзошел клубный рекорд по набранным очкам за всю историю, превзойдя достижение Стивена Стэмкоса. Поздравлять выскочила вся команда, даже голкипер Андрей Василевский, в том матче оставшийся в запасе. Кучеров позволил себе лишь слегка улыбнуться — невероятное для него проявление чувств.

Кучеров был очень предан «Тампе» и всегда шел навстречу в финансовых вопросах. Перед сезоном 2016/17 нападающий подписал трехлетний контракт-мостик с кэпхитом $4,77 млн — после двух сезонов с 65+ очками. Тогда подобные контракты получали игроки среднего уровня, Кучеров же на тот момент уже виделся как главная звезда франшизы. Летом 2018 года, за год до истечения действующего соглашения, Кучеров подписал новый контракт — восемь лет, $9,5 млн, именно он заканчивается в конце нынешнего сезона. Вроде бы неплохо, но, например, неделей раньше Артемий Панарин получил от «Рейнджерс» на $2 млн больше. Можно, конечно, напомнить, что во Флориде очень либеральные налоги, и в реальности Кучерова деньгами не обделили, но для суперзвезд размер контракта — это не только средства, которые можно потратить, например, на покупку дома, яхты, дорогого автомобиля, но и вопрос статуса.

За время действия нынешнего контракта Кучеров трижды выигрывал «Арт Росс Трофи» (приз лучшему бомбардиру), что при живом Конноре Макдэвиде немыслимый подвиг. А также дважды получал «Харт Трофи» (приз самому ценному игроку). Он общепризнанно один из лучших хоккеистов мира. Те, кто назовут его просто лучшим, тоже имеют полное право на такую точку зрения. Соответственно, такой игрок может рассчитывать на особое к себе отношение.

Фото: [ ХК «Тампа-Бэй Лайтнинг» ]

Сообщалось, что «Тампа» предложила Кучерову контракт на четыре года с ежегодной зарплатой $15 млн. Он хотел соглашение на шесть лет и на большую сумму. Тут инсайды разнятся. Вроде бы хотел зарплату, как у Кирилла Капризова из «Миннесоты» ($17 млн), но летом зарплатный рекорд Капризова превзошли Лео Карлссон ($18 млн), Маклин Селебрини ($18,8 млн) и Кэйл Макар ($20,4 млн), и Кучеров решил поднять планку. Но дело явно не только в деньгах, торг всегда в таких вопросах уместен. Хоккеиста задело что-то другое.

«Для меня деньги никогда не были на первом месте. Гораздо важнее общение и уважение. За последние четыре месяца мы поговорили всего два раза», — рассказал Кучеров о причинах своей обиды.

Три варианта развития событий

Есть три варианта разрешения конфликта: Кучерова обменяют до дедлайна в другой клуб, нападающий доиграет в «Тампе» до конца сезона и летом выйдет на рынок неограниченно свободных агентов, «Лайтнинг» сумеют унять гнев хоккеиста и все-таки договорятся о новом контракте.

Первый вариант, скорее всего, самый нереалистичный. Генменеджер «Тампы» Жюльен Брисбуа заявил, что клуб не будет обменивать Кучерова. Никто не даст за 33-летнего хоккеиста с истекающим контрактом достойную компенсацию. Год назад в похожем положении (неюная звезда с последним годом соглашения) находился Панарин. «Рейнджерс» обменяли его в «Лос-Анджелес» за проспекта Лайама Гринтри и два не слишком жирных драфт-пика. Для «Тампы» гораздо разумнее использовать Кучерова по максимуму и еще раз попробовать включиться в чемпионскую гонку.

Фото: [ ХК «Тампа-Бэй Лайтнинг» ]

Второй вариант на данный момент — самый очевидный. Видимо, его и имел в виду Брисбуа, о нем намекнул и сам Кучеров. Нет сомнений, что лидер «Тампы» не станет сачковать, отравлять атмосферу в раздевалке, а по-прежнему будет отдаваться со всей страстью любимому делу. В двух матчах после резонансной новости о требовании обмена Кучеров набрал пять очков — как-то не очень похоже на забастовку.

Болельщики «Тампы» молят всех известных им богов о третьем варианте. Кучеров — конечно, парень упрямый, но никогда не говори «никогда». У него замечательные, почти родственные отношения с игроками «Лайтнинг» и Купером. Совсем недавно Кучеров построил особняк во Флориде, потратив $3 млн на покупку и $5 млн на возведение нового дома. И о комфорте семьи Никита, конечно, думает не в последнюю очередь. Так что якоря в «Тампе» у него крепкие, а сам Кучеров ну никак не производит впечатление человека безрассудного, склонного к скоропалительным решениям.

Фото: [ ХК «Тампа-Бэй Лайтнинг» ]

В НХЛ эксперты всерьез обсуждают возможность увольнения Брисбуа. Умный и решительный генменеджер много сделал для того, чтобы «Тампа» выиграла два Кубка Стэнли и на протяжении десятилетия была одним из контендеров НХЛ. Но в последние пару-тройку лет ходы Брисбуа вызывают немало вопросов: неудачные трансферы, завышенные зарплаты некоторым игрокам. Уже четыре года подряд «Тампа» не может пробиться дальше первого раунда плей-офф. Неудача с новым контрактом Кучерова может привести к отставке. А судя по отрывистой реплике российского форварда, именно на генменеджера Кучеров и обижен в первую очередь. Так что несмотря на решительный настрой Кучерова, повременим подводить итоги его карьеры в «Тампе».