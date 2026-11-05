Трусова прилетела в Китай и поделилась первыми фотосвидетельствами

Фигуристка Александра Игнатова (Трусова) опубликовала в соцсетях фотографии из китайского Шэньчжэня, куда она прилетала для участия в этапе Гран-при ISU.

Спортсменка показала кадр с аккредитацией на турнир, а также поделилась дорожным контентом. Трусова отправилась в Китай с мамой и сыном Мишей. Из Китая она полетит в США на еще один этап Гран-при.

В Шэньчжэне главной соперницей россиянки предположительно станет японка Моне Чиба, двукратный призер чемпионатов мира. Также на этапе выступит бывшая соотечественница Трусовой Анастасия Губанова, представляющая Грузию.

Кроме Трусовой, на китайском этапе выступят одиночники-мужчины Владислав Дикиджи и Евгений Семененко, а также пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Все россияне выступают в нейтральном статусе.

Ранее уже состоялись два этапа Гран-при ISU в Канаде и Франции. В Канаде российские спортсмены не выступали вовсе, а во Франции пара Александра Бойкова/Дмитрий Козловский заняла второе место, уступив представителям Грузии Анастасии Метелкиной и Луке Берулаве.