«Праздник придет, а чуда нет»: психолог предупредила о выгорании из-за ранней подготовки к Новому году

Психолог Белашева: ранняя подготовка к Новому году грозит выгоранием

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Слишком ранняя подготовка к Новому году может привести к эмоциональному выгоранию и отсутствию праздничного настроения 31 декабря, сообщила ТАСС доктор психологических наук Ирина Белашева (СКФУ). При этом тщательный подход позволяет без спешки сделать все необходимое.

«Когда долгожданный праздник наконец наступает, есть риск не испытать той самой искренней радости, ведь все уже было “отрепетировано” заранее. В итоге к 31 декабря может наступить банальное эмоциональное выгорание — праздник придет, а внутреннего трепета и ощущения чуда уже не останется», — пояснила эксперт.

Белашева отметила, что подготовку не стоит превращать в обязательный марафон: начинать лучше с малого и в комфортном темпе. Позитивная сторона раннего старта — возможность не спешить и избежать суеты в последние дни декабря.

Ранее сообщалось о том, что лишь 5% россиян назвали свою жизнь разнообразной.

Читайте также

Мобилизация в Киеве: Сооснователь «95 квартала» покинул ТЦК за один день

Золото в расплаве и секреты Кремля: какие вазы из СССР стоят целое состояние

Золото в расплаве и секреты Кремля: какие вазы из СССР стоят целое состояние

Статистика КбшЖД: двухэтажным поездом до Москвы воспользовались 280 тысяч человек

Послание из Москвы: Шакро Молодой выступил против массовой коронации в Италии

Российские компании стали отказываться от услуг лайф-коучей

Российские компании стали отказываться от услуг лайф-коучей

Синоптик рассказал, когда в Москве может выглянуть солнце

Синоптик рассказал, когда в Москве может выглянуть солнце

Штраф и демонтаж: риски самовольной установки кондиционера

Штраф и демонтаж: риски самовольной установки кондиционера

Чемпионат России: Волейбольный «Зенит» выиграл третий матч из четырех в сезоне

Ночное небо ноября: гид по астрономическим событиям последнего осеннего месяца

Ночное небо ноября: гид по астрономическим событиям последнего осеннего месяца

Александр Коган: штрафы за выбросы должны стимулировать модернизацию предприятий, а не заменять ее

Александр Коган: штрафы за выбросы должны стимулировать модернизацию предприятий, а не заменять ее

В Павловском Посаде спорят о «магическом» способе решить проблемы на работе

В Павловском Посаде спорят о «магическом» способе решить проблемы на работе

Ночные гости-кровопийцы: как цвет уличной лампы определяет количество комаров дома

Ночные гости-кровопийцы: как цвет уличной лампы определяет количество комаров дома

Добавьте mosregtoday.ru в избранное