«Праздник придет, а чуда нет»: психолог предупредила о выгорании из-за ранней подготовки к Новому году

Слишком ранняя подготовка к Новому году может привести к эмоциональному выгоранию и отсутствию праздничного настроения 31 декабря, сообщила ТАСС доктор психологических наук Ирина Белашева (СКФУ). При этом тщательный подход позволяет без спешки сделать все необходимое.

«Когда долгожданный праздник наконец наступает, есть риск не испытать той самой искренней радости, ведь все уже было “отрепетировано” заранее. В итоге к 31 декабря может наступить банальное эмоциональное выгорание — праздник придет, а внутреннего трепета и ощущения чуда уже не останется», — пояснила эксперт.

Белашева отметила, что подготовку не стоит превращать в обязательный марафон: начинать лучше с малого и в комфортном темпе. Позитивная сторона раннего старта — возможность не спешить и избежать суеты в последние дни декабря.

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