Свыше 80 мероприятий подготовили библиотеки Подмосковья ко Дню студента

Подмосковные библиотеки ко Дню студента подготовили свыше восьмидесяти мероприятий. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Так, посетителей библиотек ждут праздничные концерты, литературные игры, мастер-классы, книжные выставки, интерактивные программы, квизы, интеллектуальные игры, поэтические часы, уточнили в ведомстве.

Ожидается, что общее число участников мероприятий с 23 по 26 января составит свыше тысячи человек.

Мероприятия подготовили в том числе Центральная библиотека Красногорска, Городская юношеская библиотека МБУК «ЦБС» в Балашихе, третья библиотека в Одинцово, Центральная библиотека МБУК «ЛМБ имени поэта И. И. Морозова» в Луховицах.

Узнать более подробную информацию о мероприятиях можно по ссылке.

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