Свыше десяти тысяч человек посетили фестиваль народных промыслов и ремесел в Подмосковье

Свыше десяти тысяч человек посетили фестиваль народных промыслов и ремесел «Край Мещерский — край богатый» в Подмосковье.

Мероприятие прошло в деревне Кривандино под Шатурой при информационной поддержке областного министерства культуры и туризма, передает пресс-служба ведомства.

Участие в фестивале приняли порядка 250 мастеров народных промыслов и ремесел из разных регионов России, в том числе Московской, Тульской, Рязанской и Костромской областей. На ярмарке гости могли приобрести изделия гончаров, резцов по дереву, специалистов по народному костюму и кузнецов.

Цель фестиваля «Край Мещерский — край богатый» — популяризация народных промыслов и ремесел, выявление талантливых мастеров, а также сохранение и развитие традиций народного искусства.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев осмотрел выставочную экспозицию на форуме «Армия-2023».