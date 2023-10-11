Свыше двухсот человек зарегистрировались на «Народный трейл» в Подмосковье

Мероприятие пройдет на Истринской сыроварне Олега Сироты в деревне Дубровское в День народного единства. Его организовали беговой клуб IstrRun при поддержке Минкульттуризма региона. Для взрослых и детей проведут забеги на разные дистанции, для всех финишеров подготовят медали, созданные из природных материалов. Узнать подробности и зарегистрироваться можно здесь. Отметим, что для болельщиков и гостей мероприятия вход свободный.

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*Возрастное ограничение 6+