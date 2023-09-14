Свыше пятисот человек станут участниками «Арт-фестиваля на Волге» в Волгограде

Культура и спорт

Фото: [©Павел Лисицын/РИА Новости]

Более пятисот человек в возрасте 14-35 лет примут участие в «Арт-фестивале на Волге», стартовавшем в Волгограде. Об этом сообщает Общественное телевидение России.

Отмечается, что посетителей ждут театральные постановки, танцевальные баттлы и музыкальные выступления.

Добавляется, что мероприятие открылось проектом «Правнуки Победы», а завершится гала-концертом «Память поколений».

Уточняется, что фестиваль продлится четыре дня.

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