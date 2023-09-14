Свыше пятисот человек станут участниками «Арт-фестиваля на Волге» в Волгограде
Фото: [©Павел Лисицын/РИА Новости]
Более пятисот человек в возрасте 14-35 лет примут участие в «Арт-фестивале на Волге», стартовавшем в Волгограде. Об этом сообщает Общественное телевидение России.
Отмечается, что посетителей ждут театральные постановки, танцевальные баттлы и музыкальные выступления.
Добавляется, что мероприятие открылось проектом «Правнуки Победы», а завершится гала-концертом «Память поколений».
Уточняется, что фестиваль продлится четыре дня.