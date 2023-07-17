Свыше полутора тысяч человек посетили «Ночь в парке» в Видном

В субботу, 15 июля, его посетили более 1500 человек, среди которых были как горожане, так и гости Подмосковья.

В рамках акции состоялись выступления ряда творческих коллективов, в том числе группы из подмосковного Видного «RiDiNG TO THE PARADiSE», интерактивы от местной команды КВН, видновской дирекции киносети и Дворца культуры « Видное». Мероприятие прошло на всех парковых площадках, где каждый из гостей мог найти развлечение по вкусу.

Здесь горожане и гости муниципалитета могли посетить танцевальный класс, посмотреть кино под открытым небом на удобных креслах. На этот раз Видновская дирекция киносети организовала для детей показ сказки «Огонь, вода и медные трубы». Также на мероприятии прошла ярмарка, в которой приняли участие местные мастера.

Цель проекта «Ночь в парке» — развивать и популяризировать парковую культуру. По словам главы Ленинского городского округа Алексея Спасского, на территории муниципалитета акция прошла второй раз, ее посетили свыше 1500 человек.