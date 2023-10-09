Свыше семисот человек стали участниками легкоатлетического забега в Подольске

В Подольске состоялся легкоатлетический забег, посвященный защитникам России. На старт, несмотря на дождливую погоду, вышли более семисот человек.

Спортивное мероприятие прошло в субботу – в день 242-летия Подольска. Призовой фонд составил четыреста тысяч рублей. Помимо этого, среди участников разыграли двадцать сертификатов на двадцать тысяч рублей каждый, которые можно использовать при покупке спортивных товаров.

Все желающие могли пробежать дистанцию протяженностью один километр. Участники с более серьезной спортивной подготовкой преодолевали расстояние в пять километров. Так, первым к финишу пришел профессиональный легкоатлет, член сборной страны и мастер спорта международного класса Алексей Попов из Воронежа.

На дистанцию вышли и другие именитые спортсмены, в том числе чемпионка России Оксана Акименкова и рекордсмен страны в беге на две тысячи метров с препятствиями Николай Чавкин. Самым возрастным участником забега стала жительница Подмосковья – 90-летняя Клара Богатова.