Российская спортсменка стала чемпионкой мира по борьбе впервые с 2019 года

Алина Касабиева стала первой российской чемпионкой мира по борьбе с 2019 года

Культура и спорт

Фото: [Федерация спортивной борьбы России]

Российская спортсменка Алина Касабиева завоевала золотую медаль на чемпионате мира по спортивной борьбе, который проходит в Астане.

В финале весовой категории до 65 кг 24-летняя крымчанка победила Ирину Рингачи из Молдавии. Ранее в полуфинале Касабиева выбила из борьбы за золото украинку Соломию Винник.

Победа Касабиевой стала первой для россиянок на чемпионатах мира после 2019 года, когда золотые медали завоевали Инна Тражукова и Наталья Воробьева. На этом турнире Касабиева стала единственной россиянкой, прошедшей в финал.

Ранее шансов побороться за медали чемпионата мира лишилась Елизавета Смирнова (50 кг). В 1/8 финала ей нанесла травму глаза американка Морган Тернер, впоследствии дисквалифицированная. Смирнова была готова даже с перевязанным глазом, но официальный врач UWW снял ее соревнований по медицинским показаниям.

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