В российском регионе медведи оказались на грани голодного безумия

VSE42.RU: голод вынудил медведей-шатунов идти за кузбассовцами

Общество

Фото: [istockphoto.com/eread]

В Кузбассе медведи не успевают нагулять жир к зиме — в лесу им попросту нечего есть, и это грозит региону нашествием шатунов. О том, что сейчас происходит с косолапыми, сайту VSE42.Ru рассказал заведующий кафедрой зоологии и экологии КемГУ Николай Скалон. Обычно к концу октября звери уже набирают достаточный вес, но в этом году все пошло иначе.

По словам биолога, сейчас в лесах медведям питаться уже нечем — разве что падалью или, если повезет, лосями. Часть животных останется голодными, а в спячку им пока рано: в берлоге будет сыро. Залечь косолапые смогут только после стабильного похолодания в ноябре.

Из-за нехватки еды многие медведи могут податься в шатуны — и тогда их судьба, скорее всего, предрешена: до весны они не доживут, но будут отчаянно искать пропитание, в том числе рядом с людьми. Уже сейчас, отметил Скалон, кузбасские медведи яростно нападают на своих: крупные особи — на более мелких, а самки — на чужих медвежат. Каннибализмом могут промышлять и шатуны.

Напомним, за последние несколько дней кузбассовцы видели медведей в разных уголках региона, а в Калтане раненый зверь попал под поезд.

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