Аномальное тепло в конце октября: синоптик рассказала о погоде на последнюю неделю месяца

Последние дни октября в Москве и Московской области обещают быть на редкость сухими и по-настоящему теплыми — аномалия сохранится вплоть до конца месяца. Единственный неприятный момент — ночь на четверг, 29 октября, когда местами температура может опуститься до минусовых значений. Впрочем, это лишь короткий эпизод: уже в пятницу и субботу погода станет стабильно комфортной, а хеллоуинская ночь на 1 ноября пройдет без осадков и с температурой выше климатической нормы. Однако расслабляться рано: в понедельник в столичный регион придут дожди, а еще через несколько дней возможен мокрый снег и другие осадки в смешанной фазе. Такой прогноз Общественной Службе Новостей озвучила главный специалист «Метеоновостей», синоптик Татьяна Позднякова.

Объясняя ситуацию, эксперт отметила: до конца октября погоду в регионе будет определять антициклон — область повышенного атмосферного давления. Плотной облачности не ожидается, а 31 октября преобладать будет облачная погода с прояснениями, что скажется на температурном режиме. Ночь на четверг, 29 октября, наряду с ночью на среду станет одной из самых холодных на неделе: температура местами понизится до отрицательных значений. Причина — полное отсутствие облаков и связанная с этим низкая влажность: в таких условиях воздух очень быстро остывает. После этого воздушные потоки сменятся на южные, влажность повысится, и ночные минуса временно отступят. С пятницы и до конца месяца преобладающая ночная температура по Москве и области составит +1…+6 градусов. Днем же погода будет довольно ровной: южные потоки придадут ей стабильности, максимальная температура по Московской области ожидается в пределах +7…+12, по Москве — +9…+11. Такой режим продержится практически до 31 числа.

По ее словам, сухая и умеренно теплая погода позволяет планировать прогулки, поездки и дачные работы без опасений за внезапные дожди. Хэллоуинская ночь на 1 ноября тоже пройдет без осадков, что порадует тех, кто собирается отмечать праздник на улице. Однако уже с воскресенья, 1 ноября, характер погоды начнет меняться: потоки воздуха сменятся на северные, которые принесут менее комфортную погоду. Температура и ночью, и днем понизится — преобладающие значения составят 0…+5 ночью и +5…+10 днем, хотя эти показатели все равно будут выше климатической нормы почти на 3 градуса. Со 2 ноября начнутся небольшие дожди, которые, не исключено, к 6–7-му числу сменятся смешанной фазой осадков. Впрочем, прогностические модели постоянно отодвигают ненастье: сначала предполагалось, что дожди начнутся 30-го, потом 31-го. Пока что эти дни продолжают сдвигаться, и, как считает синоптик, для большинства это только во благо — никто не хочет дождей и снега.

Синоптик резюмировала, что октябрь завершается сухо и аномально тепло, с ночными заморозками лишь в середине недели. Ноябрь же начнется с похолодания и осадков, но температура все равно останется выше нормы. Главное — не терять бдительность: ночные минуса в четверг могут создать легкий гололед, а в начале ноября дожди и возможный мокрый снег потребуют внимания на дорогах. Пока же синоптики советуют наслаждаться сухими и теплыми днями — они продлятся недолго, но запомнятся приятным бонусом уходящего октября.

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