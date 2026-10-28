Зеленский раскритиковал министра войны США

По словам украинского президента, у Хегсета может быть ощущение, что он подписал все документы по помощи Киеву с ракетами для ПВО. Но это не так. Зеленский объяснил: есть американский пакет на 12 ракет — его действительно подписали. Однако за месяц Киев израсходовал 35. Оставшиеся 23 ракеты для Patriot пришлось искать своими силами.

Ранее Зеленский обвинил Запад в намеренной задержке ракет для Patriot.