Грозит ли Мелони конфликт с Макроном и Зеленским? Политолог объяснил маневр

Итальянская пресса сообщила, что правительство Джорджи Мелони намерено притормозить дальнейшую экономическую и военную помощь киевскому режиму. По мнению журналистов, такие действия нарушают обязательства Рима перед Эмманюэлем Макроном и Владимиром Зеленским. На первый взгляд, новость выглядит как серьезный внешнеполитический разворот, способный осложнить отношения Италии с союзниками и поставить под сомнение единство Запада. Однако, как считает политический обозреватель Марк Бернардини в беседе с Общественной Службой Новостей это лишь типичный пример раздувания из мухи слона, и за громким заголовком скрывается куда более прозаичная подоплека.

Раскрывая тему, эксперт обращает внимание на календарь: сегодня 27 октября, а выборы в Конгресс США состоятся 3 ноября — осталась всего неделя. Именно в этом контексте, по мнению Бернардини, и следует рассматривать поведение Мелони. Она в типичной для итальянцев форме пытается усидеть на двух стульях и готовит сразу две стратегии. Если Трамп проиграет, Мелони тут же заявит, что всегда была вместе с демократами. Если же выиграет — скажет, что всегда дружила с Трампом и так далее. Других причин эксперт не видит. Денег в Италии сейчас все равно нет, поэтому реальных ресурсов на масштабную помощь Киеву попросту не хватает. Таким образом, заявление о торможении помощи — не столько осознанный разворот, сколько тактический маневр в ожидании исхода американских выборов.

По его словам, для Украины и ее европейских союзников сигнал из Рима может выглядеть тревожно, но на практике он вряд ли приведет к немедленному прекращению поддержки. Скорее речь идет о паузе и осторожном лавировании. Для самой Мелони это способ сохранить пространство для маневра: после 3 ноября станет ясно, на кого ориентироваться дальше. Если в США победят республиканцы, итальянский премьер сможет без потерь перестроиться и даже укрепить отношения с Вашингтоном. Если демократы — у нее уже готова версия, что Рим всегда был с ними. Для Европы же такой оппортунизм создает дополнительную неопределенность: единство в вопросе помощи Киеву может пошатнуться, а сама Италия рискует выглядеть ненадежным партнером. Однако до выборов в Конгресс делать окончательные выводы рано.

Эксперт резюмировал, что новость о том, что Италия перестает помогать Украине, выглядит преувеличенной. По оценке Бернардини, это типичное раздувание из мухи слона, за которым стоит желание Мелони подстраховаться перед американскими выборами. Через неделю, когда станут известны результаты голосования в Конгресс, будет понятно, на кого итальянский премьер будет держать дальнейший ориентир. Пока же очевидно одно: реальных причин для резкого разворота нет — ни финансовых, ни политических. Все сводится к тактике выжидания и подготовке двух сценариев. А значит, громкие заголовки о прекращении помощи Киеву — не более чем игра на публику, за которой скрывается обычное политическое лавирование.

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