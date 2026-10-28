Биолог Корякин назвал белки, которые предскажут рак за 10 лет

В анализе крови, взятом за десять лет до первых симптомов, можно увидеть маркеры рака. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на доктора медицинских наук Михаила Корякина.

Поводом стало исследование оксфордских ученых, которые изучили, почему у одних мужчин рак простаты развивается стремительно, а у других годами остается вялотекущим. В рамках проекта EPIC изучили образцы крови 982 мужчин с диагностированным раком простаты и сравнили с 1573 здоровыми участниками. В каждом образце измерили уровень более 6000 белков, наблюдение велось 16 лет. Это позволило найти биологические маркеры, сигнализирующие о будущей болезни задолго до ее проявления.

Ключевым стало разделение белковых маркеров на две группы. Первая — предупредить рак можно за 15+ лет. В нее вошли 12 белков, связанных с самим фактом развития рака простаты. Самый примечательный — GZMK, фермент, который вырабатывается иммунитетом для уничтожения аномальных клеток. Если он есть в крови, иммунная система может пытаться сдерживать опухоль задолго до того, как болезнь станет заметной. Вторая группа — предупредить рак за 10+ лет. Это маркеры агрессии: 7 белков, связанных с развитием опасных для жизни форм. Основной — ANKRD1, стабильно ассоциировавшийся с метастазами и летальным исходом. Уровни белков, кодируемых известными «драйверными» генами рака (ERBB3, KRAS, NRAS), тоже были связаны с агрессивными опухолями.

Как отмечают авторы, ценность открытия — в понимании механизмов. Агрессивный рак простаты — не просто внезапно возникшая опухоль, а результат биологических изменений, которые можно обнаружить за годы до клинических проявлений. Так что анализ крови может стать инструментом ранней диагностики.

Ранее профессор Секачева назвала вирусы, повышающие риск рака.