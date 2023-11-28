Свыше семисот российских спортсменов приняли участие в чемпионате по кобудо в Подольске

В чемпионате России по восточному боевому единоборству кобудо приняли участие 750 спортсменов из 28 регионов страны, соревнования прошли в подмосковном Подольске. Об этом сообщили в социальных сетях администрации городского округа.

«На базе УСЦ «Юность» прошли чемпионат среди мужчин и женщин и первенство России по восточному боевому искусству кобудо. В турнире участвовали спортсмены разных возрастных категорий», – говорится в сообщении.

Спортсмены соревновались в четырех этапах – весовая категория (поединки в полный контакт), ката (формальные упражнения с восточным видом оружия), тайхо-дзюцу и кобудо кумите предмет (бои с нунчаку). По итогам проведенного чемпионата им присвоят звания кандидатов в мастера спорта, мастеров спорта и спортивные разряды.