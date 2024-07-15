Свыше шести миллионов человек посетили Нижегородский кремль в этом году

Свыше шести миллионов человек стали посетителями территории Нижегородского кремля с января по конец июня этого года. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на управление делами правительства региона.

Уточняется, что за прошедшую половину лета на территории кремля побывали около 1,3 млн человек.

По информации регионального Минкульта, большой популярностью на территории кремля пользуются маршруты Боевого хода и экспозиции в кремлевских башнях. С начала текущего года их посетили свыше полумиллиона человек. Наиболее часто гостями становились путешественники из Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Кировской области, Ивановской области, Екатеринбурга и Свердловской области, Пермского края. Также территория Нижегородского кремля вызвала интерес у жителей Индии и Китая.