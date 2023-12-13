Свыше ста шахматистов сыграли в открытом чемпионате Московской области

По сообщению пресс-службы регионального Минспорта, спор за награды вели более ста человек. Общий призовой фонд составил один миллион рублей. Турнир был отборочным к суперфиналу Московской области с нормами международного мастера и гроссмейстера. Проверить свои силы решили шесть мастеров ФИДЕ, четыре гроссмейстера и два международных мастера.

​В мужском разряде профессионалов по дополнительным показателям чемпионом стал Исаак Парпиев из Химок. У женщин победу одержала международный мастер, член сборной России и сборной Московской области Екатерина Смирнова из Балашихи.

​В торжественной церемонии награждения принял участие президент Федерации шахмат Московской области, гроссмейстер Сергей Карякин.