Свыше трех тысяч зрителей посетили ледовое шоу Ильи Авербуха в Подольске
Фото: [пресс-служба администрации г. о. Подольск]
Свыше трех тысяч человек посетили ледовое шоу Ильи Авербуха «Чемпионы» в Подольске, передает пресс-служба администрации городского округа. Мероприятие прошло первого января на катке, обустроенном на территории парка им. Виктора Талалихина.
Всех зрителей приветствовал глава муниципалитета Григорий Артамонов. Он напомнил, что подобные шоу проходят в регионе на протяжении нескольких лет в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье».
Фото: [пресс-служба администрации г. о. Подольск]
«Для многих стало настоящей традицией приходить на шоу всей семьей», - сказал Артамонов.
Он также выразил благодарность губернатору и фигуристам за зрелищный подарок жителям.