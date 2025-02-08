Сыгравший в «Грязных танцах» актер скончался после борьбы с тяжелой болезнью

Американский актер Тони Робертс скончался в Манхэттене после борьбы с онкологическим заболеванием. Это подтвердила семья звезды газете New York Times.

Трагичными новостями поделилась дочь актера Николь Берли. Она рассказала, что отец скончался в своем доме в Манхэттене из-за осложнений, вызванных раком легких. Ему было 85 лет.

Тони Робертс изначально был актером театра. Он появился на Бродвее в 1962 году, был дважды номинирован на премию «Тони». На широких экранах его впервые увидели в 1971 году в таких проектах как «Утка за миллион долларов» и «Девушка, усыпанная звездами».

Однако популярность пришла к Робертсу после участия в проектах режиссера Вуди Аллена, с которым они были не только коллегами, но и друзьями. Гений кино включил актера в шесть своих фильмов. Это «Энни Холл», «Воспоминания о звездной пыли», «Ханна и ее сестры» и другие. Последняя роль Тони Робертса состоялась в ремейке «Грязных танцев» 2017 года.

Ранее сообщалось, что умер актер из сериалов «Ищейка» и «Тихий Дон».