Сын бывшего инвестора «Химок» отказался подписывать открытое письмо спортивным властям России

Сын бывшего инвестора ФК «Химки» Туфана Садыгова нападающий Илья Садыгов отказался подписывать открытое письмо сотрудников клуба в адрес РФС, РПЛ и Министерства спорта РФ, сообщает «РБ Спорт».

Сотрудники клуба, приостановившего свою деятельность, написали открытое письмо президенту РФС Александру Дюкову, президенту РПЛ Александру Алаеву и министру спорта РФ Михаилу Дегтяреву с просьбой помочь получить средства, которые им задолжал клуб. Всего письмо подписали 47 человек.

В письме руководителям российского спорта задаются неудобные вопросы. В частности, каким образом футбольным клубом может руководить безответственный инвестор и как обремененный долгами ФК «Химки» мог получить лицензию на сезон-2024/25.

По данным издания, письмо также не подписали целый ряд российских игроков, в минувшем сезоне выступавших за «Химки».

Туфан Садыгов стал одним из владельцев турецкого «Серик Беледиеспор». За этот клуб будет выступать и Илья Садыгов.