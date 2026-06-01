Сын Круга сыграл свадьбу с экс-участницей «Давай поженимся!»

Торжество прошло в мае 2026 года, хотя, как сообщается, регистрация брака состоялась еще в 2025 году. Пара пока не раскрывала подробности со свадьбы.

Знакомство Александра и Ульяны произошло на телевидении. В декабре 2024 года они встретились на съемках популярного шоу «Давай поженимся!» на Первом канале. Александр пришел на программу с конкретной целью — найти жену. Ульяна в тот момент работала на проекте стилистом. Выбор пал на нее. Можно сказать, что передача выполнила свою функцию в реальной жизни.

Мать жениха, Ирина Круг, выбор сына полностью одобрила.

«Ульяна мне очень нравится, я рада их счастью», — говорила она.

Но перед тем, как сделать предложение, Александр решил проверить будущую супругу. Он организовал совместный десятидневный отпуск в Таиланде, куда пригласил и свою маму. Ему было важно увидеть, как Ульяна будет взаимодействовать с Ириной, и насколько они поладят. Как видно, тест пройден успешно.

