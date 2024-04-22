Сын Маслякова опроверг завершение карьеры отца в качестве ведущего КВН

Бессменный ведущий КВН Александр Масляков остается. Информация об его ухода из телеигры оказалась не соответствующей действительности. Об этом ТАСС заявил сын звезды.

Вокруг «Клуба веселых и находчивых» распространилось немало слухов. В СМИ сообщили, что ведущего Александра Маслякова якобы скоро заменит Дмитрий Хрусталев, который хорошо себя показал во время отведения нескольких выпусков. Однако наследник Маслякова не подтвердил, что его отец отходит от дел.

«Эта информация на данный момент не соответствует действительности», — сказал Масляков-младший.

Также Александр добавил, что лишь от его отца зависит, встанет ли он за стойку ведущего в определенные выпуски. Такое за последние два года происходило нечасто, но все-таки, право выбора остается за самим Масляковым.

Ранее сообщалось, что ведущему Александру Маслякову нашли постоянную замену на 45-летнего Митю Хрусталева, известного по проектах Comedy Women, «Вечернему Урганту» и другим передачам.