Ведущему Александру Маслякову нашли постоянную замену на КВН

Бессменный ведущий и основатель КВН Александр Масляков больше не вернется в телеигру. За два года он появлялся у стойки в телеэфирах лишь несколько раз, и в итоге решил отступить от обязанностей. Как сообщает KP.RU , легендарного ведущего теперь заменит новый человек.

Александр Масляков следит за программой, но за два года практически на ней отсутствовал. Он позволил заменить себя на посту ведущего таким звездам как Михаилу Галустяну, Валдису Пельшу, Вадиму Галыгину и Дмитрию Хрусталеву. Последний, вероятно, понравился студии, командам и зрителям больше всего.

Теперь 45-летний Митя Хрусталев займет место ведущего на КВН официально, причем на весь 2024 год. Для некоторых назначение не стало сюрпризом, ведь он уже провел игры 1/8 сезона.

«Он, как «большой брат», его, может, и нет рядом, но он все видит, все знает. Думаю, что он даже немного пописывает командам», — сказал Дмитрий Хрусталев об участии Маслякова в жизни КВН.

Напомним, что Масляков стал реже появляться на шоу после пандемии. Ведущего сразил коронавирус, после которого начались осложнения. Врачи рекомендовали звезде больше покоя. С тех пор 85-летний основатель КВН наблюдал за детищем издалека и несколько раз вел выпуски, но в основном он предоставлял эту работу уже другим.

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