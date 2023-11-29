Сын Михаила Боярского рассказал о состоянии артиста после инфаркта

Актер и певец Михаил Боярский находится под наблюдением врачей, которые оценивают его состояние как стабильное, сообщил РИА Новости сын артиста, депутат Госдумы Сергей Боярский.

Михаил Боярский перенес инфаркт, но сейчас он чувствует себя лучше, его перевели в общую палату.

Сергей Боярский отметил, что настроение у отца хорошее.

Скорейшего выздоровления Михаилу Боярского пожелал футбольный «Зенит» – артист является одним из самых известных фанатов петербургского клуба.