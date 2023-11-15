Сын Никиты Михалкова задумал снять фильм-расследование про роман «Мастер и Маргарита»

Режиссер Артем Михалков планирует создать документальный фильм-расследование «Однажды на Патриарших», посвященный культовому роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Об этом он сообщил на презентации проекта в Минкульте.

Михалков-младший планирует привлечь к созданию фильма историков, литературоведов, известных актеров.

Режиссер считает, что для такого произведения потребуется сложная графика, поэтому создание фильма может занять до двух лет.

Самая известная работа Артема Михалкова – байопик о выдающемся советском боксере Валерии Попенченко «Мистер Нокаут», в котором главные роли сыграли Сергей Безруков и Виктор Хориняк.