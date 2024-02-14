Сын режиссера Котеночкина обозначил важную деталь в выборе музыки для «Ну, погоди!»

По словам сына создателя мультфильма «Ну, погоди!» Алексея Котеночкина, музыка для титров известного советского мультфильма была выбрана случайно. Об этом сообщает « NEWS.ru ».

Он отметил, что мелодию Вячеславу Котеночкину принес тот, кто отвечал за подбор музыки.

По мнению мультипликатора, музыка заставки имела название «Водные лыжи».

Он добавил, что режиссер мультфильма не знал фамилии автора этой музыки.