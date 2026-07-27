Солистка группы «Лицей» Макаревич вновь вышла замуж за бывшего мужа

Их история длится уже более 25 лет — они познакомились еще в начале 2000-х, когда Першин был директором группы «Лицей». Тогда Настя воспринимала его как друга, но позже их отношения переросли в нечто большее. Они поженились, в браке родились двое сыновей, но в какой-то момент решили развестись — правда, как выяснилось, фиктивно.

С тех пор пара так и не расписалась снова, хотя Настя не раз шутила, что ждет повторного предложения.

И вот, во время круиза по греческим островам на лайнере Astoria Grande, Евгений решил воплотить шутку в реальность. На Родосе он купил кольцо, а затем, когда корабль бороздил волны, попросил Настю стать его женой. По словам самой певицы, она совершенно не ожидала такого поворота — даже белое платье надела в этот день случайно. Но судьба, как говорится, сама все решила.

Свадебная церемония состоялась на капитанском мостике — капитан лайнера, имеющий право регистрировать браки на борту, провел обряд. Молодожены стояли над волнами, давали друг другу клятвы, а вокруг были только они, море и греческое солнце.

«Очень красиво и трогательно. Мы уже 25 лет вместе, серебряная свадьба у нас в этом году. Был и штамп в паспорте, но, мне кажется, не он связывает людей, а нежные и теплые отношения», — рассказала артистка.

И теперь, когда дети уже давно спрашивали, когда родители снова поженятся, семья наконец воссоединилась — в самой романтичной обстановке, которую только можно было представить.

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