Сын актера Виторгана может пойти на фронт в Израиле
Фото: [©Екатерина Чеснокова/РИА Новости]
Двадцатитрехлетнего сына актера Максима Виторгана Даниила могут призвать на фронт в Израиле. Об этом сообщает Life.ru.
Отмечается, что месяц назад он отслужил в ЦАХАЛ.
Уточняется, что до начала СВО он был служащим российской армии, тем не менее позже семья эмигрировала в Израиль.
Добавляется, что перед началом израильско-палестинского конфликта он находился в Европе вместе с сестрой и девушкой, но вернулся ли обратно в Израиль, неизвестно.