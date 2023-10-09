Сын актера Виторгана может пойти на фронт в Израиле

Двадцатитрехлетнего сына актера Максима Виторгана Даниила могут призвать на фронт в Израиле. Об этом сообщает Life.ru .

Отмечается, что месяц назад он отслужил в ЦАХАЛ.

Уточняется, что до начала СВО он был служащим российской армии, тем не менее позже семья эмигрировала в Израиль.

Добавляется, что перед началом израильско-палестинского конфликта он находился в Европе вместе с сестрой и девушкой, но вернулся ли обратно в Израиль, неизвестно.