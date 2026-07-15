«Сыр, крекеры и средство для удаления волос»: какие неожиданные улики нашли в рюкзаке убийцы Версаче?

Ровно 29 лет назад, 15 июля 1997 года, мир потрясла новость об убийстве знаменитого итальянского модельера Джанни Версаче. В тот день в Майами-Бич, у входа в его особняк, неизвестный выстрелил в дизайнера несколько раз, и тот скончался на месте. Убийцей оказался 27-летний Эндрю Кунанан, который уже несколько месяцев находился в розыске за другие преступления.

Через несколько дней после трагедии тело Кунанана обнаружили в лодочном сарае неподалеку от места убийства. Следователи изучили вещи, найденные в его рюкзаке, и были озадачены, сообщает RadarOnline.

Отмечается, что там лежали средство для удаления волос, нож без лезвия, использованный презерватив, брошюра отеля на острове Каталина, коробок спичек и чек из продовольственного магазина. Сумма покупки составила $12,58, а в список товаров входили сыр, крекеры, салями и говядина. Эти предметы до сих пор вызывают вопросы у исследователей дела.

Кунанан был не просто убийцей Версаче. Выяснилось, что за несколько месяцев до этого он совершил еще четыре убийства в разных штатах. Модельер стал его пятой, и последней жертвой. Мотивы его преступлений остаются загадкой. Никаких четких объяснений ни в его поведении, ни в оставленных записках обнаружено не было.

Некоторые подробности о личности убийцы рассказал Майкл О’Брайен, знавший Кунанана лично. По его словам, Эндрю был одержим голливудским актером Томом Крузом. Он часами смотрелся в зеркало, пытаясь копировать мимику и жесты героев, которых играл Круз.

Эта странная зависимость, возможно, стала одной из причин его психологической нестабильности. Но точного ответа на вопрос, почему Кунанан выбрал именно Версаче, так и не найдено.

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