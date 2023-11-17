Сжегшему российский паспорт певцу Шарлоту грозит до пяти лет лишения свободы

Певцу Шарлоту грозит настоящий уголовный срок до пяти лет за сожжение российского паспорта. Об этом сообщает Life.ru .

Отмечается, руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился к генпрокурору РФ с просьбой проверить артиста.

Добавляется, что, по мнению Бородина, Шарлоту также следует понести ответственность за антироссийские публикации в Интернете по ст. 282 УК РФ, предусматривающей возбуждение ненависти или вражды.