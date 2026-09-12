Квадратные метры пересчитают: в Госдуму внесли важный законопроект для владельцев жилья

В Государственную Думу РФ внесены поправки в закон «О государственной регистрации недвижимости», упрощающие процедуру уточнения площади квартир и зданий в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Документ устраняет правовой тупик для объектов, измеренных до 2013 года по старым правилам БТИ без учета внутренних перегородок. Согласно инициативе Росреестра, собственники смогут скорректировать данные о метраже в ЕГРН на основании технического плана кадастрового инженера, не предоставляя разрешения на реконструкцию или ввод объекта в эксплуатацию, пишет РГ.