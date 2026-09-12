Квадратные метры пересчитают: в Госдуму внесли важный законопроект для владельцев жилья
В Госдуму внесен законопроект о пересчете площади квартир в ЕГРН по единой метод
В Государственную Думу РФ внесены поправки в закон «О государственной регистрации недвижимости», упрощающие процедуру уточнения площади квартир и зданий в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Документ устраняет правовой тупик для объектов, измеренных до 2013 года по старым правилам БТИ без учета внутренних перегородок. Согласно инициативе Росреестра, собственники смогут скорректировать данные о метраже в ЕГРН на основании технического плана кадастрового инженера, не предоставляя разрешения на реконструкцию или ввод объекта в эксплуатацию, пишет РГ.
Изменения в правилах учета и пересчета площади недвижимости
Ключевые детали нового законопроекта и исторический контекст:
- Суть законопроекта: Закрепляется официальная процедура кадастрового учета при изменении площади недвижимости, вызванном разницей в методиках подсчета.
- Причина расхождений: До 2013 года БТИ измеряло помещения по внутреннему периметру комнат (без учета площади под внутренними стенами). По действующим правилам Росреестра метраж считается по внутренним поверхностям наружных стен, включая все перегородки.
- Упрощенный порядок: Для исхождения расхождений собственникам больше не придется доказывать факт проведения или отсутствия реконструкции.
- Основание для изменений: Данные в ЕГРН будут вноситься на базе нового технического плана от кадастрового инженера при условии его совпадения с имеющимся у Росреестра поэтажным планом.