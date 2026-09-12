Россия не намерена замораживать СВО на время диалога с Украиной

Россия открыта для переговоров с Украиной, однако приостанавливать специальную военную операцию на этот период не намерена. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости .

Завление Лавров сделал на полях саммита БРИКС, который проходит в Нью-Дели.

«Мы по-прежнему готовы к переговорам. Но на период переговоров специальная военная операция остановлена не будет», — подчеркнул дипломат.

Лавров также отметил: если президент Украины Владимир Зеленский хочет провести встречу, он может приехать в Москву. По словам главы МИД, это станет значительным шагом со стороны России, учитывая, что Зеленский до сих пор не отменил указ о запрете на переговоры.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что предсказать результаты переговоров по Украине сложно, так как ситуация для Киева ухудшается с каждым днем. При этом он подтвердил, что Москва остается открытой к диалогу.

Как сообщил на этой неделе Зеленский, уже к концу сентября стоит ожидать первых результатов по урегулированию украинского конфликта после перезапуска переговоров.