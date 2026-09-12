Россия не намерена замораживать СВО на время диалога с Украиной
Лавров: на период переговоров по Украине останавливать СВО не будут
Фото: [«Подмосковье сегодня»]
Россия открыта для переговоров с Украиной, однако приостанавливать специальную военную операцию на этот период не намерена. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.
Завление Лавров сделал на полях саммита БРИКС, который проходит в Нью-Дели.
«Мы по-прежнему готовы к переговорам. Но на период переговоров специальная военная операция остановлена не будет», — подчеркнул дипломат.
Лавров также отметил: если президент Украины Владимир Зеленский хочет провести встречу, он может приехать в Москву. По словам главы МИД, это станет значительным шагом со стороны России, учитывая, что Зеленский до сих пор не отменил указ о запрете на переговоры.
Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что предсказать результаты переговоров по Украине сложно, так как ситуация для Киева ухудшается с каждым днем. При этом он подтвердил, что Москва остается открытой к диалогу.
Как сообщил на этой неделе Зеленский, уже к концу сентября стоит ожидать первых результатов по урегулированию украинского конфликта после перезапуска переговоров.