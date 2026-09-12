После смертельного ДТП под Архангельском вскрылось уголовное прошлое хозяина автобуса

Владелец пассажирского микроавтобуса, столкнувшегося с лесовозом и легковой машиной в Архангельской области, находится под уголовным преследованием. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру.

В ведомстве, проводящем проверку по факту инцидента, уточнили: транспорт принадлежит северодвинской компании «Малавто». Год назад Следком возбудил дело против ее директора по подозрению в вымогательстве крупного коммерческого подкупа. По версии следствия, с конца 2023 года по осень 2024 года руководитель фирмы требовал от индивидуальных предпринимателей плату за карты маршрутов регулярных пассажирских перевозок, угрожая создать препятствия для их работы. Предприниматели передали ему незаконное вознаграждение.

Авария с участием микроавтобуса «Малавто» произошла вечером на 1180-м километре федеральной трассы М-8 «Холмогоры» на границе Холмогорского и Приморского округов. По данным СК, он выехал на встречную полосу при обгоне и столкнулся с легковушкой и лесовозом. Возбуждено два уголовных дела. Среди погибших: 13 человек, трое из них — дети.