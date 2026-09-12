Более 120 пилотов со всей России сразились на Кубке губернатора Подмосковья по БПЛА

Балашиха приняла Первый Кубок губернатора Московской области по управлению БПЛА. Турнир стал главным событием ежегодного патриотического фестиваля пилотирования FPV-дронов, посвященного памяти Героя России Евгения Фадина. Организаторы — Министерство информации и молодежной политики Московской области, Минобороны РФ, администрация Балашихи и Федерация гонок дронов России.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о растущем интересе молодежи к теме. Отборочный этап собрал более 120 пилотов из Московской, Кировской, Оренбургской, Тульской областей, Москвы, Республики Тыва, Красноярского края и других регионов. В школах открываются кружки по управлению БПЛА, студенты колледжей выбирают этот профиль. Губернатор надеется, что финалисты свяжут жизнь с беспилотной авиацией.

«Особенно ценно, что соревнования проходят в рамках фестиваля памяти Героя России Евгения Фадина. Командир группы БПЛА разрабатывал и внедрял новые способы ведения воздушной разведки, но, к сожалению, погиб, выполняя боевую задачу», — добавил Воробьев.

Фото: [ Пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Сергей Шешин ] 1/4 Фото: [ Пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Сергей Шешин ] 2/4 Фото: [ Пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Сергей Шешин ] 3/4 Фото: [ Пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Сергей Шешин ] 4/4

Фестиваль впервые провели в прошлом году в Коломне по инициативе сослуживцев Фадина. Недавнее мероприятие — уже второе и, по словам одного из сослуживцев Героя, объединяет все Подмосковье. Он напомнил, что войска беспилотных систем — новый род войск, созданный по Указу Президента России, и в него активно идут военнослужащие запаса.

Евгений Фадин служил в Сирии, с апреля 2023 года выполнял задачи в зоне СВО, командовал группой БПЛА и погиб, эвакуируя личный состав и технику из-под обстрела. На фестиваль приехал его отец Владислав Фадин. Он рассказал, что группа сына наносила серьезный ущерб врагу на Донецком и Запорожском направлениях, а спасенные бойцы продолжают службу. Владислав Фадин отметил, что нынешний фестиваль масштабнее предыдущего и совпал с Днем города Балашиха, где Евгений рос и учился.

В финал в Ледовом Дворце «Арена Балашиха» вышли 32 сильнейших пилота. Гонка шла на выбывание. Победу взял Федор Соловьев из Серпухова, вторым финишировал Ярослав Малинский из Клина, третьим — Елисей Тимофеев из Москвы. Приз зрительских симпатий получил Артур Янушкевич из Дмитрова, «За волю к победе» отметили Николая Кукова из Серпухова, «За лучшее место в симуляторе Квадросим» — Руслана Измайлова из Балашихи.

Гостям показали выставку. Войсковая часть, где служил Фадин, представила боевые БПЛА, а сослуживцы Героя рассказывали о подготовке пилотов. Учебные заведения Балашихи и Серпухова знакомили с направлениями робототехники и беспилотных летательных систем. Свои программы представили Государственный университет просвещения, Щелковский колледж, Егорьевский авиационный технический колледж им. В.П. Чкалова и «Кванториум Балашиха». Замдиректора Егорьевского колледжа Евгений Демянчук сообщил, что направление БПЛА открыли три года назад, набрав более 200 курсантов, первый выпуск ожидается в следующем году. В 2026-м конкурс достиг около 14 человек на место, а 80% студентов — девушки.

Ранее сообщалось, что Воробьев поздравил сотрудников МФЦ с профессиональным праздником.