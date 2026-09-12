Доплата за уход в ₽1,4 тыс.: кто получит автоматическую прибавку с октября
СФР проведет автоматический перерасчет пенсий инвалидам I группы
С 1 октября 2026 года в России вступает в силу плановое увеличение пенсионных выплат для нескольких категорий граждан. По данным Социального фонда России (СФР), пенсии бывших военнослужащих и сотрудников силовых ведомств будут проиндексированы на 4%. Кроме того, для инвалидов I группы и граждан, достигших 80-летнего возраста, автоматически проведут перерасчет: фиксированная выплата к страховой пенсии увеличится вдвое и составит 9 584,69 рубля, а надбавка на уход составит 1 413,86 рубля.
Изменения в пенсионных выплатах с 1 октября 2026 года
Ключевые параметры индексации и автоматического перерасчета:
- Военные пенсионеры и силовики: Индексация назначенных пенсий составит 4%. Повышенные выплаты начнут поступать с 1 октября.
- Граждане старше 80 лет:
- Повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии: удваивается до ₽9 584,69.
- Дополнительная надбавка на уход: ₽1 413,86.
- Инвалиды I группы:
- Повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии: удваивается до ₽9 584,69.
- Дополнительная надбавка на уход: ₽1 413,86.
- Порядок оформления: Перерасчет для инвалидов I группы и 80-летних пенсионеров выполняется Социальным фондом России автоматически, без необходимости подачи личных заявлений.