Минус два десятилетия: 6 видов эпигенетических часов подтвердили феномен долголетия
CRM: генетики обнаружили уникальный парадокс старения у 117-летней женщины
Испанские исследователи провели комплексный молекулярно-генетический анализ организма женщины, прожившей 117 лет, и выявили уникальный парадокс старения. Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Cell Reports Medicine, несмотря на критически короткие теломеры и признаки глубокого клеточного старения, биологический возраст долгожительницы оказался на 23 года ниже хронологического.
Ключевые научные открытия и результаты анализа M116
Основные молекулярные и генетические показатели долгожительницы:
- Критическое укорочение теломер: Средняя длина теломер составляла всего около 8 килобаз (самый низкий показатель среди участников), а 40% из них были крайне короткими, что не привело к тяжелым возрастным патологиям.
- Эпигенетическая «молодость»: Оценка с помощью шести видов «эпигенетических часов» показала биологический возраст организма примерно на 23,17 года ниже реальных 117 лет.
- Иммунная система и метаболизм: Зафиксирован эффективный жировой обмен, крайне низкий уровень системного воспаления и высокая концентрация бактерий Bifidobacterium в кишечнике.
- Генетический профиль: Выявлены редкие генетические варианты, обеспечивающие защиту митохондрий, сердечно-сосудистой системы и головного мозга.