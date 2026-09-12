Звезда сериала «Тайны следствия» умер после падения со сцены

Заслуженный артист России Геннадий Спириденков скончался на 71-м году жизни. О смерти актера сообщает MK.RU со ссылкой на ифнормацию портала «Кино-театр.ру».

По словам одного из пользователей портала, артисту стало плохо прямо на сцене. «Скорая помощь» увезла его в больницу, но спасти не удалось. Пользователь отметил, что Спириденков был замечательным артистом и прекрасным человеком.

Спириденков родился 10 апреля 1956 года. В 1981 году окончил ЛГИТМиК. В 1980-х служил в Ленинградском ТЮЗе, с 1993 года выступал в Петербургском театре миниатюр.

За карьеру актер снялся более чем в 50 проектах. Зрители знают его по сериалам «Тайны следствия», «Невский», «Улицы разбитых фонарей», «Литейный» и «Ментовские войны».