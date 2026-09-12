Ядовитые медузы заполонили воды на пляжах Кубани

Вениамин Голубитченко, член экологического совета при губернаторе Краснодарского края, пояснил: медузы дрейфуют по всей акватории, а к пляжам их подгоняют течения и ветер. Самостоятельно противостоять стихии они не могут — разве что ненадолго подняться в толще воды или опуститься ко дну. Отсюда и впечатление, будто корнероты внезапно «напали» на конкретный участок берега: на деле они просто временно там скопились.

Другая причина — рост солености Азовского моря. К 2026 году она достигла 16 промилле, тогда как в Черном море — 18. Еще в 2007-м средний показатель держался на уровне около 10 промилле, то есть за 19 лет он подскочил на 60%. В Таганрогском заливе цифры выросли более чем вдвое. Причина — сокращение притока пресной воды: из-за нехватки осадков Дон стал поставлять ее меньше, и соль начала накапливаться. Если раньше Азов считался одним из самых пресных морей планеты, то теперь он почти догнал Черное.

Такие перемены ударили по всей экосистеме. Ценные виды рыб — осетровые, лещ, сазан, тарань — уступили место медузам. Ученые Южного научного центра РАН предупреждают: если соленость продолжит расти, изменения затронут и другие виды. Голубитченко добавил, что пик численности корнеротов приходится на август — начало сентября, поэтому именно сейчас их особенно много у берегов. Это медузы с синевато-фиолетовым, красноватым или розоватым оттенком.