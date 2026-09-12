Мытье рук больше не спасает: эпидемиолог разрушил миф о защите от кишечных инфекций

Мытье рук считается одним из главных способов профилактики инфекций. Но эпидемиолог Михаил Фаворов, проанализировав ряд исследований, пришел к выводу: против кишечных инфекций этот метод практически не работает. Его пояснение передает MK.RU .

По словам эксперта, механизм передачи через грязные руки действовал еще в поколении бабушек, а сегодня все иначе. Профилактика на индивидуальном уровне больше не спасает, поскольку контаминация идет на промышленном уровне.

Фаворов сопоставил опрос о гигиене рук 2015 года со статистикой лабораторно подтвержденных случаев сальмонеллеза и кампилобактериоза за 2014 год. Вывод: в современной Европе заболеваемость кишечными инфекциями определяется пищевой передачей, а вклад грязных рук на уровне национальной статистики почти неразличим. Корреляция между привычкой мыть руки после туалета и заболеваемостью составила 0,18 для сальмонеллеза и 0,05 для кампилобактериоза — связи практически нет.

Эпидемиолог ожидал найти обратную зависимость, но подтверждения не получил. Основная передача инфекций идет не через руки, а через контаминированные продукты, например кур с ферм, выращенных на гормонах и антибиотиках.

При этом руки мыть все равно надо, оговаривается врач. Реальной статистики по передаче норовируса в разных странах фактически нет. По его словам, норовирус — это дома престарелых, больницы и детские учреждения, приготовление пищи зараженным человеком, устрицы и моллюски, загрязнение поверхностей после рвоты, пожилой возраст и плотность контактов. Мытье рук не защитит, например, человека старше 80 лет в круизе из Милана на Багамы, заключает Фаворов.