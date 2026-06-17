Спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев заявил, что делегация США прибудет в Москву уже в ближайшее время. Диалог Владимира Путина и Дональда Трампа продолжается, и это приводит Европу в бешенство. Об этом сообщает Lenta.ru.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью журналисту Павлу Зарубину сообщил о скором визите американской делегации в российскую столицу. Он подчеркнул, что личный контакт между президентами России и США продолжается, и этот факт вызывает острое раздражение у европейских политиков.

По словам главы РФПИ, европейцы и их британские партнеры прикладывают титанические усилия, чтобы разрушить прямую коммуникацию между Москвой и Вашингтоном. Однако, как заметил Дмитриев, у них сформировалась привычка влиять на президента США, как это было при Джо Байдене. Но сейчас ситуация меняется.

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