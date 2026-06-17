«Как на сковородке». Женщина обожгла ноги ноутбуком, работая дома

Жительница Екатеринбурга обратилась в Свердловский областной кожно-венерологический диспансер с жалобами на дерматологическую проблему. На верхней части ног у пациентки появилась сыпь коричнево-багрового цвета. Об этом сообщает издание «КП-Екатеринбург» .

Специалисты первоначально предположили наличие сосудистой патологии, однако после сбора анамнеза картина прояснилась. Выяснилось, что женщина длительное время работает в удаленном формате и часто размещает ноутбук на бедрах. В жаркую погоду прямой контакт нагревающейся техники с кожей спровоцировал негативную реакцию.

«В диалоге с пациенткой выяснилось, что женщина в последнее время работает удалённо, в течение продолжительного времени использует ноутбук, располагая его на бёдрах. С наступлением первых жарких дней этот контакт с кожей стал прямым, что и вызвало реакцию», — пояснили в пресс-службе Минздрава Свердловской области.

Медики диагностировали тепловую эритему — хронический дерматоз, развивающийся вследствие продолжительного воздействия инфракрасного излучения умеренной интенсивности. При отсутствии лечения заболевание способно привести к атрофии кожных покровов и образованию очагов плоскоклеточного рака. Благодаря своевременному обращению удалось избежать серьезных последствий, однако восстановительный период займет несколько недель.

Ранее сообщалось о том, что 5 часов в смартфоне каждый день старят организм на 1,7 года.