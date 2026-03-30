Тайны, которые не вошли в книги: вдовец Людмилы Гурченко готовит к публикации ее личные дневники

Спустя 15 лет после ухода легендарной актрисы ее личные записи могут наконец увидеть свет. Сергей Сенин, вдовец Людмилы Гурченко, занимается расшифровкой ее дневников и не исключает, что поделится ими с публикой, сообщает Super со ссылкой на РИА Новости.

Гурченко всегда была не только актрисой, но и человеком, который много размышлял, анализировал и фиксировал свою жизнь. Ее дневники, оставшиеся после смерти, сейчас находятся в руках мужа. И, похоже, скоро поклонники смогут узнать о звездной жизни еще больше.

Сенин признается, что процесс расшифровки идет непросто: почерк актрисы сложен для восприятия, и разобрать записи способен только тот, кто годами жил рядом. Но он уверен: если в дневниках найдется история, достойная отдельной книги, он обратится к издательствам.

«Если я пойму, что из многочисленного количества дневников складывается интересная история, которая осталась за границами книг, то я точно обращусь к кому-то из издательств», — отметил Сенин.

Тем более, что, по его мнению, в записях может содержаться информация, которая не вошла в уже изданные биографические книги о Гурченко.

Людмила Марковна ушла из жизни 30 марта 2011 года, не дожив несколько месяцев до своего 76-летия. Ее имя навсегда вписано в историю отечественного кино: «Карнавальная ночь», «Двадцать дней без войны», «Вокзал для двоих», «Любовь и голуби» — роли, которые стали классикой.

Сам Сенин, напомним, в ноябре прошлого года столкнулся с бытовыми трудностями — он сообщал, что остался без жилья. Несмотря на это, работу над наследием актрисы он продолжает, считая это своим долгом.

Ранее Никита Михалков высказался о влиянии колонии на творчество Михаила Ефремова.